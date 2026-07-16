Пелагея отметила день рождения в парике с рожками и ботинках-копытцах: видео

14 июля звезда российской эстрады Пелагея отметила своё 40‑летие. День рождения певица провела на съёмочной площадке музыкальной комедии «Зубастая няня» — фильма, созданного по мотивам известной сказки «Волк и семеро козлят».
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