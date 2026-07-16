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Мода и Шоу-бизнес

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Пелагея отметила день рождения в парике с рожками и ботинках-копытцах: видео

Пелагея отметила день рождения в парике с рожками и ботинках-копытцах: видео

14 июля звезда российской эстрады Пелагея отметила своё 40‑летие. День рождения певица провела на съёмочной площадке музыкальной комедии «Зубастая няня» — фильма, созданного по мотивам известной сказки «Волк и семеро козлят».

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Комментарии
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нн
наталья никифорова
Пелагея окончательно &quot;осатанела&quot;. Вот что делают с людьми огромные деньги.....
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1 м.