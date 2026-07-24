Продолжим знакомство с новыми Героями Нашего времени. Старший лейтенант Слеменев ВадимРеактивный артиллерийский взвод под командованием старшего лейтенанта Вадима Слеменева получил задачу подавить огневые средства противника в районе планируемого наступления.
Территория Героев...(214)
Комментарии
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ВераВерная
Спасибо за пост о наших бойцах! Они все -ГЕРОИ! И живые, и павшие. Кто в строю - храни вас Бог, кто ушёл на небеса - венок Славы, и вечная память! Низкий поклон всем.
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Жанна Чешева
И Вам спасибо за отзыв! Бойцам - низкий поклон!
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