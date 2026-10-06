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СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских беспилотников на Московскую область, в результате которой погибли два человека и еще девять получили ранения.

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