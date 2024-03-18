Мэр Белгорода Демидов сообщил об одном пострадавшем после обстрела

Во время обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгорода утром 18 марта пострадал один человек. Об этом заявил мэр города Валентин Демидов во время оперативного совещания правительства региона, сообщает Telegram-канал мэрии.
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