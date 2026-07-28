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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пауло Коста: «Я здесь, чтобы выглядеть хорошо и побить следующего русского»

Боец UFC Пауло Коста объяснил, зачем перешел в полутяжелый дивизион. «Говорят, что я главный претендент на временный пояс.

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