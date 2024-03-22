Политолог назвал последствия роста пошлин на с/х продукцию из РФ для ЕС

Общий мотив всех европейских санкций — политический, и на страны мира они повлияют минимально. А вот в Европе сильнее всего от возможного повышения пошлин на агропродукцию из России и Белоруссии пострадают конечные потребители, правда найдутся и выгодоприобретатели среди части европейских крестьян, заявил 22 марта в беседе с «Известиями» политолог Вячеслав Беляков.
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