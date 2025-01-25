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Царьград

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Shot: Над Рязанью звучат взрывы и работает ПВО

Shot: Над Рязанью звучат взрывы и работает ПВО

Серия взрывов прогремела над Рязанью. Предварительно, сработала система ПВО, сообщает Shot.Взрывы начали раздаваться в Рязани около 1:15 мск.

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