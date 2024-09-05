Экономист из Санкт-Петербурга выиграл в распределительном тираже «Спортлото «4 из 20» почти 3 миллиона рублей

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Петербургский дневник

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Деньги он планирует потратить на ремонт и путешествие Сегодня в портфеле «Столото» собраны самые популярные в мире форматы лотерей: тиражные лотереи, где билет продается с уже заполненными числами, бестиражные лотереи, которые так же называют «моментальными», и тиражные лотереи, где нужно самому выбрать числа.

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