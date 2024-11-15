Николай Басков объявил пол ребенка финалистки шоу «Ну-ка, все вместе»

Телезрители узнали имена первых финалистов. предоставлено Пресс-службойПрошедший полуфинал запомнился трогательным сюрпризом – впервые в эфире шоу Николай Басков раскрыл секретный конверт, в котором был указан пол ребенка финалистки Светланы Ким.
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