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Николай Басков объявил пол ребенка финалистки шоу «Ну-ка, все вместе»

Николай Басков объявил пол ребенка финалистки шоу «Ну-ка, все вместе»

Телезрители узнали имена первых финалистов. предоставлено Пресс-службойПрошедший полуфинал запомнился трогательным сюрпризом –  впервые в эфире шоу Николай Басков раскрыл секретный конверт, в котором был указан пол ребенка финалистки Светланы Ким.

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