Примеры «бетонных» изделий со следами опалубки Это след на гранитном блоке в Египте. Не механическая обработка.
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Конечно , легче и проще залить нужную форму жидким бетонным раствором , чем вручную обтачивать сверхтвердые гранит или базальт.