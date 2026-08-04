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Медиакратия

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В Новой Зеландии новый языковой закон раскритиковали за статус английского

В Новой Зеландии новый языковой закон раскритиковали за статус английского

Парламент Новой Зеландии, несмотря на противодействие мелких фракций, принял закон, закрепляющий статус английского языка, хотя для большинства жителей страны его […] The post В Новой Зеландии новый языковой закон раскритиковали за статус английского appeared first on Медиакратия.

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