Парламент Новой Зеландии, несмотря на противодействие мелких фракций, принял закон, закрепляющий статус английского языка, хотя для большинства жителей страны его […] The post В Новой Зеландии новый языковой закон раскритиковали за статус английского appeared first on Медиакратия.
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