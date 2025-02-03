AP: власти Руанды готовятся к испытанию вакцины против лихорадки Эболы

Власти Руанды платинируют испытать вакцину против лихорадки Эболы. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление исполнительного директора Угандийского института вирусологических исследований Понтиано Калибу.
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