В Поморье суд конфисковал более 18 миллионов рублей по делу о контрабанде леса

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов56-летний житель Няндомского округа признан виновным в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере.