В Поморье суд конфисковал более 18 миллионов рублей по делу о контрабанде леса

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда по уголовному делу о контрабанде лесоматериалов56-летний житель Няндомского округа признан виновным в незаконном перемещении стратегически важных ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере.
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