Морозы в Петербурге отступили, ожидается оттепель

Морозы, которые установились в Петербурге с 30 декабря 2023 года отступили. В первые дни января градусник термометра опускался до минус 26-28 градусов по Цельсию, а в пригородах и в Ленобласти — до минус 34 градусов.
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