Российские министры займутся увеличением рождаемости: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Мигранты, рождаемость и атака на губернатора Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо «кардинально обновить подходы к миграционной политике».