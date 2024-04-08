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Российские министры займутся увеличением рождаемости: резонансные новости недели

Российские министры займутся увеличением рождаемости: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Мигранты, рождаемость и атака на губернатора Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо «кардинально обновить подходы к миграционной политике».

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