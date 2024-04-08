Российские министры займутся увеличением рождаемости: резонансные новости недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе. Мигранты, рождаемость и атака на губернатора Президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо «кардинально обновить подходы к миграционной политике».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии