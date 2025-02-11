НСН: депутат Гусев сообщил, что бомбы - шоколадки могли взрываться при укусе

Для диверсионной работы украинские спецслужбы используют продукты и гаджеты.Депутат Госдумы Дмитрий Гусев сообщил об изъятии в зоне СВО партии шоколадок, которые представляли из себя взрывные устройства и могли срабатывать во время укуса.