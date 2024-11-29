Экстремистам и террористам в Псковской области не дадут субсидий на семена картофеля

ПСКОВ, 29 ноября, ФедералПресс. Псковские власти утвердили новые правила выдачи аграрных субсидий. Из постановления правительства следует, что иноагентам, экстремистам и террористам запретили подавать заявки на получение субсидий на семена картофеля.
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