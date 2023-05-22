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В Ростехе рассказали об испытаниях новейшего ракетного комплекса «Гермес»

В Ростехе рассказали об испытаниях новейшего ракетного комплекса «Гермес»

В России продолжают испытывать новый многофункциональный ракетный комплекс «Гермес», предназначенный для поражения бронетехники, укреплений и летательных аппаратов противника.

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