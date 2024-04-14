Власти Ялты готовят карту пляжей для туристов, взамен закрытых на ремонт

Ялта готовится к курортному сезону. Пока идёт восстановление береговой инфраструктуры, повреждённой ноябрьским штормом, для туристов откроют пляжи, доступ на которые ранее был ограничен, передаёт корреспондент «Вести Крым».
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