Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Россия всех уделала – на земле и в воздухе

Россия всех уделала – на земле и в воздухе

  Те, кто внимательно читали недавнюю аналитику на нашем канале, наверное, поняли, что укропам пришел конец.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Фашисты всегда впереди себя гражданских запускали, будь то минные поля или просто наступление! Они хорошо изучили менталитет русского человека.
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11 час.
СЗ
Светлана Зуева
Вообще,тут очень много паникеров со своими статейками......
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10 час.
Людмила Фирстова
Это вы о чём? Где вы увидели паникёров?
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4 час.

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