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Дмитрий Чернышенко о новом нацпроекте «Молодежь и дети»: развитие талантов и формирование патриотичной личности

Дмитрий Чернышенко о новом нацпроекте «Молодежь и дети»: развитие талантов и формирование патриотичной личности

Заместитель председателя правительства РФ, Дмитрий Чернышенко, в комментарии к результатам стратегической сессии премьер-министра Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта «Молодежь и дети», отметил, что основное внимание будет уделено развитию профессионального образования, выявлению талантов среди молодежи и патриотическому воспитанию.

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