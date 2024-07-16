Дмитрий Чернышенко о новом нацпроекте «Молодежь и дети»: развитие талантов и формирование патриотичной личности

Заместитель председателя правительства РФ, Дмитрий Чернышенко, в комментарии к результатам стратегической сессии премьер-министра Михаила Мишустина по подготовке нацпроекта «Молодежь и дети», отметил, что основное внимание будет уделено развитию профессионального образования, выявлению талантов среди молодежи и патриотическому воспитанию.