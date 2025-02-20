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Царьград

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Военные группировки 'Центр' уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Военные группировки 'Центр' уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группы "Центр" нанесли удар по силам ВСУ на красноармейском направлении, уничтожив район сосредоточения войск и склад боеприпасов с помощью РСЗО "Ураган".

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