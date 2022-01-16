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Песков отверг обвинения РФ в эскалации конфликта с Украиной

Песков отверг обвинения РФ в эскалации конфликта с Украиной

Россия не проявляет военной эскалации в отношении Украины. Это утверждения США, которые не предоставили доказательств выдвинутых обвинений, о чем в воскресенье, 16 января, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с CNN.

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