Профессор Виноградов: обращение по сбою банкомата могут рассматривать до 30 дней

Член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, как вернуть деньги, если банкомат списал сумму со счёта, но не выдал наличные.
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