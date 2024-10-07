Новый стандарт лечения ОРВИ: отказ от антибиотиков и гормонов ради сохранения здоровья Ольга ВайленкоМинздрав России обновил стандарт лечения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), что стало важным шагом на пути к борьбе с излишним использованием агрессивных лекарств.