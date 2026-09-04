Первые слова Александры Трусовой после возвращения на международный лед

Сегодня Александра Трусова принимает участие в турнире Kinoshita Group. Для фигуристки это первый выход на международный лед после Олимпиады.
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