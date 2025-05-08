Британский капкан на друга Путина сработал. Пакистан выигрывает у Индии фейковую войну

У премьера Нарендры Моди проблемы. Друг Путина и сторонник суверенного курса Индии, он не мог проигнорировать жестокий теракт против туристов в Кашмире, ниточки которого тянутся в Пакистан, контролирующий примерно половину стратегически важного региона.