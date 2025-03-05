RSOS: обший предок людей и шимпанзе снимал стресс сексом более 6 млн лет назад

Британские ученые из Даремского университета выяснили, что использование секса для снятия социальной напряженности может быть древней поведенческой чертой, унаследованной людьми от общего предка более 6 млн лет назад.
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