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RSOS: обший предок людей и шимпанзе снимал стресс сексом более 6 млн лет назад

RSOS: обший предок людей и шимпанзе снимал стресс сексом более 6 млн лет назад

Британские ученые из Даремского университета выяснили, что использование секса для снятия социальной напряженности может быть древней поведенческой чертой, унаследованной людьми от общего предка более 6 млн лет назад.

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