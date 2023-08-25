Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

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em54 Ерофеев

Ну сколько можно бегать и предлагать, ну» купите папиросы» ))))) надо развивать свою экономику и нефть пойдет во благо а не за бугор. Уже даже Индия, недавно еще колония, гигантский потребитель нефти и газа , индустриализация!!! А мы так и будем с падающей демографией кормить олигархов природными ресурсами страны ,которые в итоге все равно сами или их детки сбегают за границу. Бедная Россия почему ей так не везет)) почему с такой территорией и такими ресурсами население России (кроме Москвы) так выживает.