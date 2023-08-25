Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Jubar
    Турецкий политик:...
  • em54 Ерофеев
    Ну сколько можно бегать и предлагать, ну» купите папиросы» ))))) надо развивать свою экономику  и нефть пойдет во бла...Министр нефти и г...
  • Валентин Воробьев
    М. Ю Лермонтов 1837 г.Страны БРИКС приз...

Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

Министр нефти и газа Индии заявил о независимости страны от поставок топлива из России

В настоящее время у Индии нет «чрезмерной зависимости» от какой-либо страны в плане поставок нефти или газа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
em54 Ерофеев
Ну сколько можно бегать и предлагать, ну» купите папиросы» ))))) надо развивать свою экономику  и нефть пойдет во благо а не за бугор. Уже даже Индия, недавно еще колония, гигантский  потребитель нефти и газа , индустриализация!!! А мы так и будем с падающей демографией кормить олигархов природными ресурсами страны ,которые в итоге все равно сами или их детки сбегают за границу. Бедная Россия почему ей так не везет)) почему с такой территорией и такими ресурсами население России (кроме Москвы) так выживает.
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх