Гергиев допустил появление в Москве новой площадки Большого театра

Гендиректор Большого театра, художественный руководитель и директор Мариинского театра Валерий Гергиев заявил о возможности появления в Москве еще одной площадки для выступлений артистов учреждения, передает ТАСС.
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