Генерал ВСУ Тарнавский рассказал о готовности ко «всем возможным сценариям» в Авдеевке

Украинские силы ведут маневры на угрожающих направлениях в городеВ Авдеевке идут ожесточенные бои, украинские войска продолжают готовить укрепления в городе с учетом «всех возможных сценариев», заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.
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