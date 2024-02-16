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Генерал ВСУ Тарнавский рассказал о готовности ко «всем возможным сценариям» в Авдеевке

Генерал ВСУ Тарнавский рассказал о готовности ко «всем возможным сценариям» в Авдеевке

Украинские силы ведут маневры на угрожающих направлениях в городеВ Авдеевке идут ожесточенные бои, украинские войска продолжают готовить укрепления в городе с учетом «всех возможных сценариев», заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск ВСУ «Таврия» Александр Тарнавский.

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Игорь Петров
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