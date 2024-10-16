В среду ГД рассмотрит проекты о совершенствовании миграционной политики

В среду Госдума рассмотрит в первом чтении два законопроекта, которые входят в пакет инициатив, направленных на улучшение миграционной политики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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