Трамп — Зеленскому: «Я всё могу простить, но только не это!» Энергетический шантаж Киева довел президента США до жесткого ультиматума Константин Ольшанский На фото: президент США Дональд Трамп (справа) и президент Украины Владимир Зеленский (слева) (Фото: AP/TASS) Попытки Украины бить по российским НПЗ ударили бумерангом по ее собственным союзникам.
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""Трамп — Зеленскому: «Я всё могу простить, но только не это!»"" ============================= ЕВРЕЕ-нацисты, НЕ простили ЭТНИЧЕСКИМ немцам,... Что они ...из под Москвы... отступили... аж до самого Берлина ... И еврейский план о ВЛАСТИ в евроазии РУХНУЛ!.... и в ненависти к этническим немцам, ОНИ УНИЧТОЖИЛИ ... город-музей, немецкой истории!!!,..... ЕВРЕЕ-нацик ЗЕЛЯ.... должен был обескровить РОССИЮ и преподнести её... ЕВРЕЙСКОМУ окружению ТРАМПА,... так же ОБЛОМ,.... с Ираном...ОБЛОМ,.... Израиль, за ВСЁ ЭТО... обязан ЗАПЛАТИТЬ, (своим испарением, от слова СОВСЕМ). А ЗЕЛЮ... сделают крайним.