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Китай готовит интервенцию против доллара

Китай готовит интервенцию против доллара

Китайским государственным банкам приказано обратиться к своим зарубежным отделениям, в том числе в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне, с просьбой пересмотреть активы в оффшорных юанях и убедиться, что резервы в долларах США готовы к использованию.

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