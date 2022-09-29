Китай готовит интервенцию против доллара

Китайским государственным банкам приказано обратиться к своим зарубежным отделениям, в том числе в Гонконге, Нью-Йорке и Лондоне, с просьбой пересмотреть активы в оффшорных юанях и убедиться, что резервы в долларах США готовы к использованию.