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В Петербурге могут вновь увеличить прожиточный минимум в 2024 году

В Петербурге могут вновь увеличить прожиточный минимум в 2024 году

Чиновники Санкт-Петербурга увеличат прожиточный минимум на 200-300 рублей в 2024 году. Согласно опубликованному на официальном сайте Смольного постановлению правительства, прожиточный минимум для петербуржцев составит 16 535 рублей в следующем году.

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