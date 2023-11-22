В Петербурге могут вновь увеличить прожиточный минимум в 2024 году

Чиновники Санкт-Петербурга увеличат прожиточный минимум на 200-300 рублей в 2024 году. Согласно опубликованному на официальном сайте Смольного постановлению правительства, прожиточный минимум для петербуржцев составит 16 535 рублей в следующем году.
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