Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Чепиков умер в возрасте 59 лет

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков умер в возрасте 59 лет.На Зимних Олимпийских играх 1988 в канадском Калгари Чепиков завоевал бронзу в индивидуальном спринте на 10 км и золото в составе сборной команды в эстафете 4×7,5 км.
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