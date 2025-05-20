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Фадеев предлагает вернуть переводные экзамены в российских школах

Фадеев предлагает вернуть переводные экзамены в российских школах

На XIII Петербургском международном юридическом форуме Валерий Фадеев предложил возродить переводные экзамены в школах России для оценки уровня знаний учеников, что, по его мнению, является важным элементом учебного процесса.

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Комментарии
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Валькирия
Против. Когда это у нас были переводные экзамены из класса в класс? Я училась в 80х- не было такого.
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14 час.
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