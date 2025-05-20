Фадеев предлагает вернуть переводные экзамены в российских школах

На XIII Петербургском международном юридическом форуме Валерий Фадеев предложил возродить переводные экзамены в школах России для оценки уровня знаний учеников, что, по его мнению, является важным элементом учебного процесса.
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