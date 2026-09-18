Политолог Романова: Карпатскую восьмерку некому финансировать

Профессор кафедры европейских исследований СПбГУ, политолог Татьяна Романова в интервью «Ридусу» прокомментировала заявление украинского лидера Владимира Зеленского о создании формата «Карпатской восьмерки» (С8), который, по его замыслу, объединит Украину, Румынию, Сербию, Польшу, Словакию, Чехию, Австрию и Венгрию, а также «Евросоюз в целом».