Изменение ставки НДФЛ: куда пойдут допсредства, как будет выглядеть новая налоговая система

Президент России Владимир Путин поддержал идею прогрессивного налогообложения. ЕЕ суть в том, что налог на доходы физических лиц (НДФЛ) будет зависеть от дохода гражданина: чем выше заработок, тем выше НДФЛ.
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