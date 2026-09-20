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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дзюба о продолжении карьеры: «Скорее нет, чем да. Ради чего? ЛЧ нет. Позвала бы сильная команда – одна история. А ковыряться где-то в таких – смысл?»

Нападающий Артем Дзюба ответил на вопрос о продолжении карьеры. 38-летний футболист остается в статусе свободного агента после ухода из «Акрона» по окончании прошлого сезона.

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