Сергей Аксенов На фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото: AP/TASS) Северокорейский лидер Ким Чен Ын в сентябре может приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американские источники.
Белый дом: Ким Чен Ын везёт в Россию снаряды
Комментарии
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Раиса Утропова
А всем остальным странам США и ЕС можно говорить об оружии?.
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14 час.
Ирина Черных
Пусть болтают, что хотят, главное, чтобы под ногами у России не болтались и не мешали.
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12 час.
Александр Рожков
Давно пора было дружить с друзьями, а не с "партнерами" И не капитализм строить, а социализм. Вот.
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12 час.
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