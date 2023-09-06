Закон и Порядок

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Белый дом: Ким Чен Ын везёт в Россию снаряды

Белый дом: Ким Чен Ын везёт в Россию снаряды

Сергей Аксенов На фото: северокорейский лидер Ким Чен Ын (Фото: AP/TASS) Северокорейский лидер Ким Чен Ын в сентябре может приехать в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным, сообщают СМИ со ссылкой на американские источники.

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Раиса Утропова
А всем остальным странам США и ЕС можно говорить об оружии?.
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14 час.
Ирина Черных
Пусть болтают, что хотят, главное, чтобы под ногами у России не болтались и не мешали.
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12 час.
Александр Рожков
Давно пора было дружить с друзьями, а не с &quot;партнерами&quot; И не капитализм строить, а социализм. Вот.
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12 час.

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