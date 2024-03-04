Новосибирские снайперы с позывным «Довольный Кавказ» держат в страхе ВСУ

Интересный, очень звучный позывной Сергей К. получил благодаря своей малой родине. Он родом из райцентра Довольное и сам решил, что это место будет помогать и оберегать его на передовой: «Мы не дрогнем, будем стоять до конца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии