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Соседи Украины отказались увеличивать транзит украинского зерна

Соседи Украины отказались увеличивать транзит украинского зерна

Отказались увеличивать транзит украинского зерна и другой сельскохозяйственной продукции Польша и Румыния на фоне проблем с ее вывозом через Черное море, об этом 4 октября пишет Politico.

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