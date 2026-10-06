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Царьград

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Удары по русским НПЗ: Запад уже начал отвечать за действия Киева. Кто страдает больше?

Удары по русским НПЗ: Запад уже начал отвечать за действия Киева. Кто страдает больше?

Запад уже начал отвечать за удары украинской армии по русским НПЗ. Инсайдеры считают, что от повреждений производств в России больше страдает именно западный мир, и этот нарратив уже несколько раз подтвердил американский лидер.

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