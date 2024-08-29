Запад осудят за "беспринципность страуса" из-за терактов на Курской АЭС

Первый заместитель постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал беспринципную страусиную позицию Запада одной из причин, по которой Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут атаковать Курскую атомную электростанцию (АЭС).