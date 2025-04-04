Экс-гендиректора алтайского "Кучуксульфата" обвиняют в мошенничестве более чем на 142 млн

По версии следователей, Гамаюнов завладел деньгами обманом Благовещенский районный суд продолжает рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО "Кучуксульфат" Василия Гамаюнова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии