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ЦТАК: в конституцию КНДР внесены поправки об ускоренном развитии ядерных сил

ЦТАК: в конституцию КНДР внесены поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о внесении изменений в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и их активное развитие с целью обеспечения права страны на существование, предотвращения войны, а также защиты мира и стабильности в регионе и по всему миру.

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