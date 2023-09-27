ЦТАК: в конституцию КНДР внесены поправки об ускоренном развитии ядерных сил

Верховное народное собрание КНДР приняло закон о внесении изменений в конституцию страны, закрепляющих статус ядерных сил и их активное развитие с целью обеспечения права страны на существование, предотвращения войны, а также защиты мира и стабильности в регионе и по всему миру.