Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя тем самым население российского региона.
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