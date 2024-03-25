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«Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном

«Намеренная попытка запугивания»: Сальдо о террористических действиях ВСУ под Херсоном

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сменили тактику на херсонском направлении. Они сосредоточились на обстрелах гражданских объектов с помощью артиллерии, терроризируя тем самым население российского региона.

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