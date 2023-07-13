Военное обозрение

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Трехмерная печать в военной сфере

Трехмерная печать в военной сфере

Легкий БПЛА "Добрыня" с напечатанным корпусом. Фото "Обуховский завод" / Концерн ВКО "Алмаз-Антей" В последние годы наблюдается активнейшее развитие технологий трехмерной печати.

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