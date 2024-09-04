ВС РФ предсказывают Украине активные и решающие сражения в сентябре Ирэн Орлонская1 сентября, который в России отмечается как День знаний, стал днем, когда российская армия провела символический «урок» для Украины, демонстрируя свои военные способности.
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